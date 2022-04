Présidentielle 2022: pourquoi les médias belges peuvent annoncer les premières tendances avant 20 heures

Comme à chaque scrutin présidentiel, nos voisins doivent attendre 20 heures le dimanche pour connaître les résultats des votes, ou presque. Si les médias français sont tenus à un embargo, il n’en est pas de même pour les médias étrangers, dont Le Soir (www.lesoir.be) .

Que dit la loi ?

En vigueur depuis 1977, la loi nº 77-808 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion précise qu’en « cas d’élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l’objet, par quelque moyen que ce soit, d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire. Pour l’élection du président de la République, l’élection des députés et l’élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, cette interdiction prend effet sur l’ensemble du territoire national à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. »