Le MR veut revoir l’accord nucléaire

Le 18 mars, les sept partis de la Vivaldi trouvaient un compromis énergétique. Un mois plus tard, le président du MR ne veut plus construire de centrales au gaz mais prolonger deux réacteurs nucléaires supplémentaires. Ecolo et le PS calent. En Wallonie, Borsus a déjà donné les permis. Sans parler des difficultés techniques.