Tadej Pogacar en difficulté sur la Flèche Wallonne: «J’ai été au bout de mes limites»

Sous des conditions météorologiques parfaites, les spectateurs se sont rendus en nombre sur les pentes sévères du Mur de Huy. Après deux années d’absence pour cause de pandémie, ils étaient nombreux à vouloir acclamer les coureurs du peloton en ce mercredi après-midi. Devant cette liesse populaire, c’est notre compatriote Dylan Teuns qui s’est imposé, Tadej Pogacar quant à lui termine 12e, à bout de souffle. « C’était une course très difficile, j’ai fait de mon mieux en repoussant mes limites, mais ça n’a pas suffi ». Pourtant idéalement placé en 5e position à 300 mètres de l’arrivée, le récent quatrième du Tour des Flandres a littéralement explosé dans la partie finale de l’ascension, laissant filer un à un ses différents concurrents.

Les images sont plutôt rares. Celles d’un Tadej Pogacar en défaillance, ne pouvant plus suivre le rythme de ses adversaires. Privé de la classique ardennaise l’année dernière à cause du Coronavirus, le Slovène revenait en bord de Meuse avec de grandes ambitions. Auteur d’un début de saison exceptionnel avec 7 victoires, le coureur de 23 ans faisait logiquement partie des favoris, à l’instar de Julian Alaphilippe.

« Je suis très motivé pour Liège-Bastogne-Liège »

Un résultat au final pas si surprenant. Avant cette 86e édition, Pogacar ne comptait que deux participations en 2019 et 2020. Respectivement 53e et 9e, ces classements montrent bien que la Flèche Wallonne n’est pas la course qui correspond le mieux à ses caractéristiques. Si ses qualités de grimpeur ne sont en aucun cas à remettre en question, l’arrivée à Huy se prête plus aux spécialistes des efforts courts mais intenses, les puncheurs. Le voir craquer est donc devenu rare, certes, mais il n’y a rien d’alarmant dans sa performance, comme il l’a lui-même confié après la course. « Je ne suis pas inquiet pour dimanche. Il y a deux ans, j’étais 9e et j’étais quand même dans le groupe de tête à Liège, je suis très motivé pour dimanche ». En effet, la vérité d’aujourd’hui n’est pas celle de demain. Déjà présent sur le podium en 2020, Tadej Pogacar a remporté la Doyenne des classiques l’année suivante, le parcours du quatrième monument de la saison convenant bien mieux au Slovène.