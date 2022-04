Les présidents du RWDM et de Seraing face à face: «Dans le foot belge, sans fonds étrangers, c’est impossible!»

Ils sont plongés dans l’une des semaines les plus cruciales de l’existence de leur club. Pourtant, Thierry Dailly et Mario Franchi, respectivement président du RWDM et du RFC Seraing, ont pris le temps de se rencontrer dans nos locaux. Deux figures du football belge particulièrement censées et amoureuses du ballon rond. Deux gentlemen qui ont mené une discussion à bâtons rompus, n’évitant aucun sujet. Tous deux ont le mérite d’avoir fait revivre des clubs au passé glorieux qui furent pourtant rayés de la carte durant un trop long laps de temps. Thierry Dailly est reparti de rien, lui, l’ancien joueur, notamment de l’Union, qui fut également directeur général du Brussels avant de mener des projets en Afrique. Il a reconstruit le RWDM, brique par brique, et flirte aujourd’hui avec la D1A. Mario Franchi n’est pas en reste, lui non plus. Chef d’entreprise renommé en région liégeoise, il a repris Seraing en P1, avec l’aide de Bernard Serin (Metz), pour le mener jusqu’à l’élite.