«À propos», le podcast du Soir: accord nucléaire menacé, objectifs de l’armée russe en Ukraine…

Publié le 21/04/2022

Il y a un mois, les sept partis du gouvernement fédéral trouvaient un compromis sur le dossier de l’énergie. Aujourd’hui, le président du MR le remet en question. Il veut prolonger deux réacteurs nucléaires en plus de ce qui était prévu et il ne veut plus construire de nouvelles centrales au gaz. Ecolo et le PS calent. Martine Dubuisson, journaliste politique, nous résume.

Quels sont les objectifs de l’armée russe dans l’est de l’Ukraine ? Philippe Regnier, du service monde, nous éclaire.

On vous emmène aussi en voyage pour découvrir comment les enfants jouent dans le monde entier, avec une escale à la biennale de Venise.

