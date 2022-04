Le lapsus d’Emmanuel Macron après son arrivée au studio du débat présidentiel

Le décor est planté : les deux finalistes à la présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont arrivés mercredi soir au studio de Saint-Denis pour leur débat télévisé à gros enjeux, à quatre jours du second tour. Arrivée la première vers 19h45, la candidate RN s’est déclarée « sereine » disant vouloir profiter du débat pour « expliquer aux Français mon projet, le vrai ».

Peu après, le président sortant est lui aussi arrivé, accompagné de son épouse Brigitte, se disant « concentré et prêt pour un débat qui doit nous permettre à l’un et à l’autre d’expliquer nos idées, nos projets pour la France, de clarifier aussi tout ce qui doit l’être, de part et d’autre ». « Je crois qu’on est conscient de l’importance de ce moment, j’ai aussi à répondre de tout ce que nous avons fait durant les 5 années qui viennent », a-t-il ajouté dans un lapsus qu’il espère prophétique.