Dylan Teuns, l’antistar au sommet du Mur de Huy

Onze ans après Philippe Gilbert, le Flamand a fait résonner la Brabançonne sur les hauteurs de Huy en balayant, comme il l’a déjà réussi à plusieurs reprises dans d’autres courses, les certitudes établies autour des favoris (Alaphilippe et Pogacar).

Dylan Teuns et Philippe Gilbert ont un point commun, celui d’avoir partagé le maillot rouge et noir de l’équipe américano-suisse BMC. Depuis ce mercredi 20 avril, ils sont, à onze ans d’intervalle, les deux derniers Belges vainqueurs de la Flèche wallonne. La Brabançonne, fière et enjouée, s’est ainsi portée vers le ciel de la Plaine de la Sarte pour saluer le retentissant exploit de notre compatriote de la Bahrain-Victorious, le meilleur outsider du peloton contemporain.

Car Dylan Teuns n’est pas à son coup d’essai. Ce suiveur de l’ombre, élément qu’on lui reproche parfois « intra peloton » a l’art d’esquiver les cotes des bookmakers et le regard des autres favoris. Il n’émerge que lorsque la lumière se fait aveuglante sur ses adversaires.