Débat Macron-Le Pen: un duel à couteaux tirés marqué par de nombreux accrochages

Les deux finalistes à la présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont eu de vifs échanges mercredi soir lors de leur débat télévisé en s’affrontant sur la Russie, l’économie, les prix de l’énergie ou encore l’Europe, à quatre jours du second tour. Interrogé sur l’Ukraine, le candidat Macron, très offensif, a accusé sa rivale de « dépendre du pouvoir russe » et « de monsieur Poutine » pour avoir « contracté un prêt auprès d’une banque russe ». « Vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie, c’est ça le problème madame Le Pen », a déclaré le président-candidat, Mme Le Pen répondant être « patriote (…) une femme absolument et totalement libre ».

Elle a accusé M. Macron d’avoir « une posture pas digne », jugeant son attaque « assez malhonnête ». « C’est pas Gérard Majax ce soir madame Le Pen », « vous n’expliquez jamais comment vous financez vos projets, vous n’êtes pas honnête avec les gens », « le projet que vous portez est un projet de rétrécissement » : le président-candidat a multiplié les attaques sur tous les sujets.