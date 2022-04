Emmanuel Macron à Marine Le Pen: «Vous dépendez du pouvoir russe» (direct vidéo)

Moment important de l’entre-deux tours, le grand débat tant attendu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen est lancé.

La candidate d’extrême droite a pris la parole la première, après un petit faux départ . Le président sortant lui a répondu, avec un discours d’introduction. Ils ont échangé sur les questions économiques et énergétiques, s’envoyant quelques piques à l’occasion.

C’est le match retour de 2017, mais plus du tout le même combat. Ce mercredi, Emmanuel Macron retrouve Marine Le Pen pour un nouveau débat télévisé.

À lire aussi Faux départ, lapsus, décor… le début du débat présidentiel entre Macron et Le Pen est mouvementé

Les deux candidats débattent désormais au sujet de la guerre en Ukraine. Marine Le Pen a rendu hommage à l’action d’Emmanuel Macron sur le sujet, même si elle exprime une limite. Ce dernier lui a pourtant vivement rétorqué, l’accusant de « dépendre du pouvoir russe » et « de monsieur Poutine » pour avoir « contracté un prêt auprès d’une banque russe », au cours du débat avant le second tour de la présidentielle.

« Vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie, c’est ça le problème madame Le Pen », a déclaré le président candidat, la candidate du RN répondant être « une femme absolument et totalement libre ».

À lire aussi Emmanuel Macron à Marine Le Pen: «Vous dépendez du pouvoir russe»

Arrivée la première vers 19h45 au studio de Saint-Denis, la candidate RN s’est déclarée « sereine » disant vouloir profiter du débat pour « expliquer aux Français mon projet, le vrai ».

Peu après, le président sortant est lui aussi arrivé, accompagné de son épouse Brigitte, se disant « concentré et prêt pour un débat qui doit nous permettre à l’un et à l’autre d’expliquer nos idées, nos projets pour la France, de clarifier aussi tout ce qui doit l’être, de part et d’autre ».

« Je crois qu’on est conscient de l’importance de ce moment, j’ai aussi à répondre de tout ce que nous avons fait durant les 5 années qui viennent », a-t-il ajouté dans un lapsus qu’il espère prophétique.