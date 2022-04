Thierry Neuville avant le rallye de Croatie: «Encore creuser l’écart»

Surprenant 2e du championnat derrière Rovanpera, Thierry Neuville espère profiter de la reprise du championnat du monde en Croatie pour accroître son avance sur Evans et Tanak, ses deux plus sérieux contradicteurs relégués en queue de peloton.

Plongé dans une improbable léthargie de près de 8 semaines, le championnat du monde des rallyes va enfin remettre le contact en Croatie. Comme l’an dernier, Kalle Rovanpera (Toyota) et Thierry Neuville (Hyundai) seront les deux premiers à s’élancer, dans l’ordre du championnat, à l’assaut des routes asphaltées des environs de Zagreb.

De nature peu exubérante, le Finlandais - plus jeune vainqueur d’une manche mondiale, l’an dernier en Estonie, à 20 ans - conserve une émotion maîtrisée devant cette qualité de leader. Il faut dire qu’il y a douze mois, la dure réalité de la vie d’artiste lui avait permis de retomber les pieds sur terre… après quelques tonneaux et autres déboires qui, en trois rallyes à peine, l’avaient fait repasser en 6e position, à plus de 60 points de son leader et futur champion Sébastien Ogier !