Faux départ, lapsus, décor… le début du débat présidentiel entre Macron et Le Pen est mouvementé

Moment important de l’entre-deux tours, le débat tant attendu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen est lancé. Interrogés par Léa Salamé et Gilles Bouleau, les deux candidats vont tenter de convaincre les Français pendant des échanges qui devraient durer deux heures et demi.

Le débat a toutefois connu un faux départ. Marine Le Pen a commencé à parler alors qu’on ne l’entendait pas encore. Gilles Bouleau est alors intervenu et le débat a pu commencer, alors que les deux candidats étaient tout sourire.