Toma Nikiforov doit renoncer à l’Euro de judo

C’est une énorme tuile qui est tombée ce mercredi sur la tête de Toma Nikiforov. Insuffisamment remis d’une blessure aux côtes survenue il y a trois semaines lors du Grand Chelem d’Antalya, le Schaerbeekois qui comptait y défendre son titre des moins de 100 kilos conquis l’an dernier à Lisbonne, a été contraint de renoncer à l’Euro qui se déroulera dans un peu plus d’une semaine à Sofia.

« Après une analyse et une conversation avec le staff médical, mon coach et le directeur de la fédération, je ne prendrai pas part au prochain championnat européen à Sofia pour des raisons médicales », a-t-il précisé sur les réseaux sociaux. « Au dernier Grand Chelem (d’Antalya, NDLR), je me suis cassé une côte et le risque sera encore trop grand si je me bats contre ces Européens. Je suis triste et en colère, mais c’est la bonne décision. Bonne chance à tous et battez-vous bien ! »