Grève chez Ryanair: plusieurs vols annulés au départ de Zaventem et Charleroi

Une grève, annoncée la semaine passée par les syndicats (CNE et ACV Puls), du personnel de Ryanair est prévue ces 22, 23 et 24 avril.

En raison des actions syndicales menées ces 22, 23 et 24 avril, Ryanair a confirmé mercredi soir dans un communiqué l’annulation d’un certain nombre de vols ce week-end au départ et à destination des aéroports de Charleroi et de Zaventem.

« Tous les clients concernés seront avertis par courriel et informés des options qui s’offrent à eux, telles que le changement de vol ou le remboursement », a précisé la compagnie aérienne.