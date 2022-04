Johnny Depp – Amber Heard: un procès filmé est-il voyeuriste?

La balance entre publicité de la justice et « show » judiciaire fait débat, face à ce procès entre stars de Hollywood filmé et diffusé en direct. Où situer le curseur ?

Filmés sous toutes les coutures, avachis entre leurs avocats ou raides devant un micro pour leurs interrogatoires. Le procès qui oppose les stars Amber Heard et Johnny Depp est suivi depuis plusieurs jours en mondiovision. Les ex-époux se déchirent au tribunal, s’accusant mutuellement de diffamation suite à leur houleux et bref mariage s’étant terminé par des accusations de violences physiques et sexuelles de la première contre l’acteur de « Pirates des Caraïbes ». Des accusations qu’il nie.

La pratique d’un procès filmé et diffusé sans filtre, en direct sur YouTube et les channels comme Court TV, ne laisse pas d’interroger dans nos contrées. D’autant que ce procès Depp – Heard a déjà livré son lot d’images scabreuses et d’accusations très graves.