Le vrai ou faux: Marine Le Pen est-elle endettée auprès de la Russie?

La question est apparue lors du débat en Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour la présidentielle.

Vrai

Vous dépendez du pouvoir russe et de Monsieur Poutine ». C’était un des angles d’attaque d’Emmanuel Macron : les liens de Marine Le Pen, et plus globalement du Rassemblement national, avec la Russie de Poutine. Le président-candidat dit vrai : le parti d’extrême droite est effectivement allé chercher un soutien financier auprès de Moscou, notamment pour financer sa campagne de 2017. Marine Le Pen le justifie, à raison, par la grande frilosité des banques françaises à prêter de l’argent à son parti.