Au cœur de la Flèche avec Intermarché – Wanty Gobert

« Ah Tancrémont… Tu vas faire un petit tour sur le vélo et puis un morceau de tarte », se marre Valerio Piva alors que le peloton vient d’avaler la première difficulté du jour dans le village mondial de la tarte au riz et pousse grande plaque vers Banneux et son apparition. Devant, huit puis dix hommes ont finalement émergé après de multiples escarmouches. Pas d’Intermarché – Wanty Gobert dans la bonne attaque. « Ils ont essayé, ça arrive… », pose le directeur sportif d’une formation belge en pleine bourre après un printemps pavé étincelant.