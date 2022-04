Titulaire, Romelu Lukaku déçoit lors de la défaite de Chelsea contre Arsenal (vidéo)

La seconde période a débuté sur le même schéma que la première avec un doublé pour Nketiah (57e, 2-3). Installés dans le camp adverse, les Blues ont peiné à arracher l’égalisation malgré une grosse occasion pour Marcos Alonso (64e). Alors qu’ils ne sont pas parvenus à conclure quelques contres supersoniques, les Gunners ont alourdi la marque sur penalty par Bukayo Saka (90e+2e, 2-4). Au classement, Chelsea occupe la 3e place (62 points) et Arsenal est 5e (57 points).

Chelsea s’est incliné 2-4 face à Arsenal ce mercredi dans le cadre de la 30e journée de Premier League. Titulaire chez les Blues, Romelu Lukaku a été remplacé (60e) tandis qu’Albert Sambi Lokonga est resté sur le banc chez les Gunners. Sur un ballon perdu par Arsenal en milieu de terrain, Lukaku a allumé la première mèche, mais il a trop croisé son tir en première intention (10e). Bien que les visités soient mieux rentrés dans le match, les Gunners ont pris deux fois les devants par Eddie Nketiah (13e, 0-1) et Emile Smith Rowe (27e, 1-2). Néanmoins, les Blues ont rapidement rétabli l’égalité par Timo Werner (17e, 1-1) et Cesar Azpilicueta (32e, 2-2).

Dans le même temps, Leicester avec Timothy Castagne et Youri Tielemans a partagé l’enjeu 1-1 à Everton. Harvey Barnes (5e, 0-1) a donné l’avance aux Foxes et Richarlison a égalisé pour les Toffees (90e+2, 1-1). Leicester occupe la 9e place (41 points) et Everton est 17e (29 points).