Le vrai ou faux: 15.000 soignants ont-ils été licenciés par le gouvernement Macron?

Plutôt faux

15.000 soignants, « sans salaire du jour au lendemain » ? Marine Le Pen a assuré que le candidat président Emmanual Macron avait « licencié » 15.000 membres du personnel hospitalier qui ont refusé de se faire vacciner contre le Covid. Depuis le 16 octobre 2021, les soignants sont en effet soumis à une obligation vaccinale, doses de rappels comprises. Et si le passe sanitaire a bien été levé à la mi-mars, le personnel médical doit toujours prouver avoir reçu ses trois doses pour pouvoir travailler. C’est une promesse de campagne de la candidate d’extrême droite : réintégrer ces 15.000 soignants licenciés. Or, Marine Le Pen joue sur un flou : il s’agit d’une suspension, d’une mise à pied, pour non-vaccination, et non de licenciement. Là où la candidate a raison, c’est que ces soignants ont en effet vu leur salaire suspendu.