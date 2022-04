Dette auprès de la Russie, soignants licenciés... le fact-checking du grand débat Macron-Le Pen

Les deux finalistes à la présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont eu de vifs échanges mercredi soir lors de leur débat télévisé.

Certains avaient prédit un débat au goût de tisane. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ayant chacun plus à perdre qu’à gagner de cette joute télévisée à quatre jours du deuxième tour d’une présidentielle qui reste incertaine, l’un et l’autre seraient sagement restés en fond de court pour ne pas prendre le risque d’une volée hasardeuse. Il n’en a rien été.

Les deux finalistes de la présidentielle ne se sont pas épargnés, notamment sur la Russie, le soutien à l’Ukraine ou la gestion de la crise sanitaire. Retrouvez, ci-dessous, notre fact-checking de certaines déclarations du débat.