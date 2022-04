Présidentielle 2022: Macron domine Le Pen dans un débat à couteaux tirés

Certains avaient prédit un débat au goût de tisane. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ayant chacun plus à perdre qu’à gagner à quatre jours du deuxième tour d’une présidentielle qui reste incertaine, l’un et l’autre seraient sagement restés en fond de court pour ne pas prendre le risque d’une volée hasardeuse. Il n’en a rien été.

Les deux finalistes de la présidentielle ne se sont pas épargnés. Pas du tout. Et dans la confrontation, c’est le président sortant, largement dominant sur le fond, qui s’est montré le plus mordant, mettant régulièrement, comme en 2017, son adversaire en difficulté. Evitant l’humiliation totale comme il y a cinq ans mais sans s’empêcher souvent de lui faire à nouveau la leçon.