Un débat qui tourne à la discussion et ne fait rien basculer

Il ne s’agit pas de nous culpabiliser de jouir du temps si beau qui nous est offert, mais de ne pas oublier la chance qui est la nôtre, son extrême fragilité et l’évidence de cette fraternité avec ceux et celles qui là-bas, en Ukraine, partageaient il y a juste quelques semaines, le même rêve et désir que nous : vivre, tout simplement.