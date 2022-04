Présidentielle 2022: la presse française donne un léger avantage à Macron à l’issue du débat

Les journaux soulignent la bonne tenue des échanges contrastant avec le dernier duel entre les deux candidats, il y a cinq ans, où Mme Le Pen était passée à côté de l’exercice.

A la Une, les journaux privilégient souvent une photo de chaque candidat en pleine argumentation, mains accompagnant la parole et regard déterminé. Le Télégramme titre ainsi « Duel sans concession ».

« Il y a cinq ans, c’était une parodie démocratique (…) cette fois, le débat d’idées a eu lieu », se félicite pour sa part Luc Bourrianne dans L’Est Républicain .

Il y eut des piques pendant les près de trois heures d’échanges, certes. Le Parisien/Aujourd’hui en France retient celle de M. Macron : « Quand vous parlez à Poutine, vous parlez à votre banquier », pour appuyer son titre de Une « Macron à l’attaque, Le Pen en défense ».

« Merci pour ce moment »

« Merci pour ce moment », ose même Frédéric Vézard dans son édito pour les Dernières Nouvelles d’Alsace , content d’avoir assisté à un « débat limpide » où « deux visions de la France se sont confrontées à ciel ouvert ».

Un moment « long et dense, un peu ennuyeux au démarrage sur le pouvoir d’achat mais, au final, instructif, à défaut d’être véritablement passionnant », a, pour sa part, trouvé Laurent Bodin de L’Alsace .

Comme ce couple installé devant son poste de télévision à la Une de Ouest France , les Français ont assisté à « deux visions si opposées », titre le quotidien.

Tout le monde avait en mémoire une Marine Le Pen fatiguée et perdue dans ses fiches en 2017. Elle « s’en est nettement mieux sortie. Mais elle n’a pas renversé la table : son adversaire n’a pas perdu le match », juge Patrice Chabanet dans le Journal de la Haute-Marne .

Libération se montre plus sévère. « Toujours pas à la hauteur », titre le quotidien de gauche sur une photo en gros plan de Mme Le Pen, regard dans le vide.

« Contradictoire et floue dans bien des domaines, Marine Le Pen, combative et modérée, a montré les limites de l’exercice », abonde Olivier Biscaye dans Midi Libre , jugeant qu’Emmanuel Macron « un tantinet certain de son fait » mais « offensif et précis », a « gagné cette première manche » avant le vote de dimanche.

La position du Soir

Quelle leçon tirer de ce débat ? « Un président mordant prive son adversaire de sa revanche », titre Le Soir . Emmanuel Macron a « dominé Le Pen dans un débat à couteaux tirés ».