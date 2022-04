Conflit israélo-palestinien: des frappes aériennes sur Gaza après un tir de roquette vers Israël

« Ces frappes sur la bande de Gaza vont accroître la détermination de notre peuple et de la résistance (…) afin de défendre nos lieux saints à Jérusalem et ce, peu importe les sacrifices », a déclaré dans un communiqué le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem.

Ces échanges de tirs – les seconds cette semaine et parmi les plus intenses depuis la fin de la guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas en mai 2021 – interviennent après des heurts ce week-end entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l’Esplanade des Mosquées de Jérusalem, troisième lieu saint de l’islam et premier site sacré du judaïsme sous son nom de Mont du Temple.