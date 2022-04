La Belgique ne sera bientôt plus le mini-paradis fiscal des Français

Cela fait donc de la Belgique un mini-paradis fiscal pour les Français, puisque les plus-values sont taxées à un peu plus de 12 % dans l’Hexagone.

Mais ce ne sera bientôt plus le cas. Une nouvelle convention préventive de double imposition signée par la France et la Belgique fin de l’année dernière vient changer la donne. Elle veut viser les exilés fiscaux français. Elle entrera en vigueur le premier janvier 2023 ou le même jour l’année d’après.

Qu’est-ce qui changera ? La France sera en mesure de taxer (toujours à un taux d’un peu plus de 12 %) les plus-values réalisées sur des participations importantes (plus de 25 %) dans des sociétés françaises. A une condition : que le résident belge visé ait résidé en France pendant six ans (sur dix) avant d’arriver en Belgique.