Le viager permet-il de faire de bonnes affaires?

Le viager, tout le monde connaît aujourd’hui. S’il est impossible de savoir combien de ventes ont lieu chaque année en Belgique, il n’en reste pas moins vrai qu’il s’agit d’un micromarché qui concerne peu de vendeurs, et donc peu d’acheteurs. « Je parlerais même d’un micro-micromarché qui, même s’il a pris de l’ampleur, n’en reste pas moins un micromarché », explique Renaud Grégoire, porte-parole de Fednot, la Fédération des notaires. « Dans un marché immobilier plutôt dynamique, le viager rencontre plusieurs difficultés pour éclore réellement. »

Au premier rang desquelles on rencontre… la loi de l’offre et de la demande. « Puisqu’il y a beaucoup plus de vendeurs que d’acheteurs, les premiers fixent les conditions d’achat au niveau des prix », poursuit le notaire. « Il est donc difficile de tomber sur la bonne affaire. »