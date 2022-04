Le secteur de la construction veut attirer dès aujourd’hui les talents de demain

Avec ses 150.000 ouvriers, ses 50.000 employés et ses 25.000 entreprises, le secteur de la construction est parmi les plus productifs du pays. Il représente 7 % de l’emploi en Belgique et 5 % du PIB.

Secteur en pleine mutation, il peut être intéressant de voir quelle idée s’en font les Belges. Une étude a ainsi été commandée par la Confédération Construction via son prestataire de services Constructiv auprès de 2.000 personnes. Réalisée en ligne, elle révèle un fait inquiétant, mais pas franchement nouveau : l’image du secteur de la construction passe mal auprès de la population.