Le sens du suspense de Brigitte Fontaine

A 82 ans, on ne la changera plus notre reine des Kékés. Fort heureusement ! À peine le Printemps de Bourges avait-il annoncé, tout fier, la création d’un spectacle intitulé « Closing Night » qui serait sa dernière valse, vu ses ennuis de santé, Brigitte Fontaine n’a pas manqué de réagir dans une interview surréaliste dans Le Journal du Dimanche : « Je n’ai jamais dit que je faisais mes adieux à la scène, jamais je ne me donnerai ce ridicule ! », a-t-elle déclaré. Et comme elle tenait à ce que ce soit clair, elle est venue elle-même le répéter, mercredi soir, en début d’un spectacle rebaptisé par ses soins « Fucking Night », non sans rappeler qu’elle ne connaissait pas la moitié des personnes venues lui rendre cet hommage et qu’elle ne les avait donc pas choisies. Ce à quoi, l’actrice Anna Mouglalis, en lever de rideau, a réagi de fort belle façon en disant : « Je n’ai pas été choisie par Brigitte mais moi j’ai choisi Brigitte ! ».