«En forme et heureux, Kevin De Bruyne est inarrêtable»: Pep Guardiola encense à nouveau le Diable rouge (vidéos)

Dans la course passionnante pour le titre de champion d’Angleterre de football que Manchester City dispute avec Liverpool, Pep Guardiola le coach des Citizens mise beaucoup sur Kevin De Bruyne. « C’est un joueur et une personne spéciale. S’il est en forme et heureux mentalement, comme nous tous, et qu’il peut exploiter son potentiel, il est inarrêtable à ce poste », a déclaré l’Espagnol après la victoire de Manchester City 3-0, mercredi soir contre Brighton. Il s’agissait de la 250e victoire de « Pep » avec Manchester City depuis son arrivée en 2016 (en 344 rencontres) et aussi du 300e match de « KDB » sous le maillot des Skyblues.

L’international belge pourrait devenir un facteur décisif pour City. « Il joue étonnamment bien la dernière partie de cette saison », a déclaré Guardiola, qui a absolument besoin des qualités du Diable Rouge qui a encore donné l’assist sur le 3e but de son équipe mercredi soir.