Vincent Kompany encore un peu plus dans l’histoire de la Premier League: l’ancien Diable fait son entrée dans le «Hall of Fame»

L’ancien Diable Rouge, âgé de 36 ans, figure parmi les six nouveaux membres révélés à cette occasion : l’Argentin Sergio Agüero, l’Ivoirien Didier Drogba, le Danois Peter Schmeichel et les Anglais Paul Scholes et Ian Wright sont les autres joueurs qui entrent dans le « couloir de la renommée » ce jeudi.

« Je sens que j’ai trouvé un chez moi à Manchester City et en Premier League. C’est pourquoi je suis ravi de rejoindre le Hall of Fame », a déclaré Kompany, qui a remporté quatre titres de champion avec City, sur le site de la Premier League. « J’ai fini par aimer le club et je pense que la plus grande réussite de ma carrière a été de faire un parcours aussi incroyable, où nous avons progressé d’une équipe sans grandes attentes pour devenir une force dominante et quatre fois champions. »