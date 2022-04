Guerre en Ukraine: Vladimir Poutine change de tactique et annule un de ses plans

Le président russe a jugé jeudi que ses forces avaient avec « succès » pris le contrôle de la ville ukrainienne de Marioupol. Il a ordonné d’assiéger les derniers combattants ukrainiens et a annulé l’assaut prévu.

« Je considère que l’assaut proposé de la zone industrielle n’est pas approprié. J’ordonne de l’annuler », a dit M. Poutine.

« Il faut penser (…) à la vie et à la santé de nos soldats et de nos officiers, il ne faut pas pénétrer dans ces catacombes, et ramper sous terre », a-t-il poursuivi. « Bloquez toute cette zone de manière à ce que pas une mouche ne passe. »

Ce vaste site industriel abrite encore 2.000 militaires ukrainiens, selon le ministre russe de la Défense.

M. Poutine a par ailleurs promis la vie sauve à ceux qui se rendront.