Carlos Sainz prolonge son contrat avec Ferrari: l’Espagnol est désormais lié à l’écurie italienne jusqu’à la fin de la saison 2024

Arrivé en 2021 au sein de l’écurie de Formule 1, l’Espagnol est désormais assuré de rester au moins jusqu’à la fin de la saison 2024. Le team italien a annoncé la nouvelle jeudi en marge du 4e Grand Prix de la saison, le GP d’Emilie-Romagne, qui se courra dimanche à Imola.

« J’ai toujours dit qu’il n’y avait pas de meilleure équipe de Formule 1 pour laquelle courir et après plus d’un an avec eux, je peux confirmer que revêtir cette combinaison de course et représenter cette équipe est unique et incomparable. Ma première saison à Maranello a été solide et constructive, avec tout le groupe qui a progressé ensemble. Le résultat de tout ce travail a été clairement visible depuis le début de la saison », a déclaré l’intéressé sur le site de Ferrari.