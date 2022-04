Ilham Kadri et Bertrand Piccard: le flambeau de l’engagement est passé à Louvain-la-Neuve

Ce 28 mars, Ilham Kadri, CEO de Solvay, et Bertrand Piccard, fondateur de Solar Impulse, ont répondu à l’invitation de « Références » et de l’UCLouvain School of Management pour parler avenir et transition écologique. La ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve, un public de jeunes entrepreneurs et un mantra : l’impossible est possible.

Construisons le futur que nous voulons, ensemble. » Salve d’applaudissements. La salle est comble. Ilham Kadri, présidente et directrice générale du groupe belge de chimie Solvay, vient d’offrir un discours plein d’espoir aux jeunes étudiants venus en nombre pour écouter et participer à un débat autour de la question de la transition écologique et de la croissance économique.