Inscriptions scolaires: il reste moins de 4% d’élèves en liste d’attente

Il reste à ce jour, 1.831 élèves (2.398 l’an dernier) uniquement en liste d’attente d’une inscription dans une école du premier degré pour la prochaine rentrée scolaire, a indiqué mercredi la Commission Inter-Réseaux des Inscriptions (CIRI). Selon celle-ci, 1.204 d’entre eux visent des écoles en Région de Bruxelles-Capitale, 109 en Brabant wallon et 518 en Wallonie hors Brabant wallon.

Les parents avaient le choix parmi 482 (481, l’an dernier) établissements qui organisent un premier degré commun dont 116 (114) en Région de Bruxelles-Capitale, 38 (38) en Brabant wallon et 328 (329) en Wallonie hors Brabant wallon.

Au 31 janvier dernier, 60.942 places en première année commune (60.338 en 2021) ont été déclarées par l’ensemble des établissements en vue de la rentrée scolaire 2022-2023, soit 604 de plus qu’en 2021. La période d’inscription s’est déroulée entre le 14 février et le 11 mars derniers.

Durant cette période, 49.540 (51.470) parents ont déposé le FUI de leur enfant auprès de l’établissement correspondant à leur première préférence.

Chaque établissement a alors encodé, dans l’application centralisée de gestion des inscriptions, toutes les demandes d’inscription reçues.

A l’issue de la période d’inscription, 110 (123) établissements étaient complets et ont dû recourir à un classement : 47 (44) en Région de Bruxelles-Capitale, 13 (14) en Brabant wallon et 50 (65) en Wallonie hors Brabant wallon). Ils n’ont donc pu attribuer que 80 % des places déclarées et ont confié à la CIRI l’attribution du solde des places disponibles.

41.661 (42.613) élèves ont été directement classés dans leur première préférence (établissements présumés incomplets, incomplets et places directement attribuées (80 %) par les établissements complets).

Parmi ces 41.661 élèves, 10.108 ont opté pour un établissement présumé incomplet ; 7.879 (8.857) élèves n’ont pu être directement classés.

Toujours selon la CIRI, ces élèves ont été concernés par le classement qu’elle a ensuite opéré : 3.262 élèves supplémentaires ont obtenu une place parmi les 22 % de places restantes à attribuer dans l’établissement de première préférence dont elle disposait ; 2.786 élèves ont obtenu une place parmi l’un des autres établissements mentionnés sur le volet confidentiel et se retrouvent en liste d’attente parmi les établissements de meilleures préférences ; 1.831 élèves (3,70 % contre 4,66 % l’an dernier) se retrouvent en liste d’attente dans l’ensemble des établissements choisis. Ils sont proportionnellement plus nombreux en Région bruxelloise (9,82 %) qu’en Brabant wallon (2,45 %) et en Wallonie hors Brabant wallon (1,58 %)

Les parents ont été informés de la situation d’inscription de leur enfant à l’issue de ce classement par courrier postal. Ceux qui en ont fait la demande ont reçu une copie avancée par e-mail dès le vendredi 1er avril à partir de midi.

Ces élèves vont pouvoir participer aux inscriptions dites « chronologiques » qui reprendront à partir du lundi 25 avril. Les parents ont la possibilité d’inscrire leur enfant dans un établissement qui, à l’issue du classement de la CIRI, dispose de places. Ils peuvent également s’inscrire dans plusieurs établissements dans lesquels la liste d’attente serait réduite.