Ilham Kadri: «La chimie, désormais, est une industrie sexy»

A la tête de Solvay et de ses 21.000 collaborateurs depuis 2019, Ilham Kadri a résolument engagé le groupe sur la voie de la durabilité. « La chimie, qui conçoit et recycle les matériaux, est au cœur de l’économie circulaire », assure-t-elle, convaincue qu’une vision inclusive de la transition climatique est indispensable à sa réussite.

Opposer durabilité et profitabilité ? Une erreur en soi, selon Ilham Kadri, qui appuie ses dires sur le succès de la transformation de Solvay, engagé dans une stratégie « One Planet » visant à la fois à développer les matériaux du futur et à rendre possible leur recyclage à grande échelle, parvenus en fin de vie. « Pour exécuter une stratégie inclusive de la durabilité et la circularité, il faut la bonne culture – et celle-ci est avant tout dans les mains de tous nos collaborateurs », affirme-t-elle. « Ce sont eux qui lui donnent vie, ce sont eux qui engagent le groupe, de manière inclusive, dans la transition climatique. »

Quel était votre état d’esprit après ce débat, à Louvain-la-Neuve ?