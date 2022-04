Bertrand Piccard: «Les jeunes ont mille fois raison de s’impatienter»

A la tête de la Fondation Solar Impulse, l’explorateur Bertrand Piccard a labellisé avec son équipe plus d’un millier de solutions permettant de protéger l’environnement tout en étant économiquement rentables. La preuve à ses yeux qu’il est possible – et urgent – d’arrêter le gaspillage des ressources pour rentrer dans une économie véritablement circulaire.

Investir dans de nouveaux systèmes de chauffage tout en baissant la température à la maison : les solutions visant à rendre possible la transition énergétique peuvent être mises en œuvre immédiatement tout en faisant appel au bon sens. « Economiser l’énergie, c’est pertinent à la fois sur le plan économique, social et environnemental », assure Bertrand Piccard. « Il faut cesser de cliver la société et œuvrer rapidement à des solutions de bon sens. Qu’ils soient étudiants et/ou activistes, les jeunes ont raison d’exiger que l’on avance beaucoup plus vite… »

Débattre, c’est important à vos yeux ?