Per Agrell: «Les étudiants ne cessent de nous challenger»

L’exigence des étudiants de la Louvain School of Management est plurielle : non seulement vis-à-vis de l’enseignement qui leur est prodigué, mais aussi vis-à-vis des entreprises qui veulent les recruter. « La question du sens est devenue primordiale », assure Per Agrell, le doyen de la faculté de gestion de l’UCLouvain.

Le succès du débat organisé autour de Bertrand Piccard et Ilham Kadri ne trompe pas : les étudiants de la Louvain School of Management (LSM) sont préoccupés par l’impasse environnementale et veulent contribuer à en sortir. Doyen de la LSM, Per Agrell expose la manière dont l’institution qu’il dirige entend les préparer et les outiller afin qu’ils puissent contribuer à l’émergence d’une économie résolument plus qualitative.

Si on perçoit le management comme une manière de tirer le maximum de ressources limitées, n’est-on pas au cœur du sujet ?