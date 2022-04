Un joueur de Manchester City au cœur de la polémique après s’être soulagé sur la façade d’un hôtel de luxe: «Ce n’était pas qu’un pipi rapide…»

Sur le terrain, tout va pour le mieux pour Manchester City. Après leur victoire aisée face à Brighton ce mercredi (3-0), les Skyblues sont repassés en tête de la Premier League, avec une unité de plus que leurs rivaux de Liverpool. Toutefois, hors du terrain, quelques joueurs s’illustrent parfois, et pas de la bonne manière. Observés dans leurs moindres mouvements, certains font parfois un pas de travers. Et, à l’heure où n’importe qui peut dégainer son smartphone pour immortaliser l’instant et le publier sur les réseaux sociaux, rien ne leur est pardonné.

C’est ce qui est arrivé récemment à Kyle Walker, défenseur de cette équipe de Manchester City, comme le relate le journal The Sun. Alors qu’il se trouvait sur la terrasse d’un hôtel de luxe, l’international anglais n’a rien trouvé de mieux que de se soulager sur la façade de l’établissement, au lieu d’aller jusqu’aux toilettes. Rien de bien méchant, certes, mais pas le geste le plus respectueux, ni le plus hygiénique…