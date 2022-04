«Une femme d’exception», «respect et courage»: les réactions des politiques après l’annonce de Sophie Wilmès

« Sophie Wilmès est une femme d’exception pour notre pays et pour le MR », a réagi le président du MR, Georges-Louis Bouchez. « Elle est aussi une épouse et une maman qui l’est tout autant. C’est un moment difficile sans aucun doute. Sophie et Christopher pourront compter sur le soutien de toute la famille libérale. (…) La politique peut être un monde rude, il est aussi fait de rencontres exceptionnelles. Sophie en fait partie et mon amitié et soutien à son égard sont sans limite. C’est une battante. Keep fighting ! »

« Tout mon soutien à toi Sophie et à ta famille lors de ces moments difficiles », écrit Valérie Glatigny.

« Tout mon soutien à Sophie Wilmès et sa famille pour faire face à cette épreuve », écrit Céline Tellier. « Pensées pour toutes les personnes qui se battent chaque jour contre la maladie »

« Une décision et un message dans la lignée de ce qu’est Sophie Wilmès : une personnalité forte et ancrée qui a le sens des priorités et des responsabilités et une volonté de transparence à l’égard des citoyens. Respect et courage à elle et aux siens dans cette épreuve lourde », déclare Céline Fremault sur Twitter.

« Sincère soutien à Sophie Wilmès, son époux et sa famille pour l’épreuve qu’ils doivent affronter », écrit Maxime Prévot. « Rien n’est plus précieux que la santé, comme elle nous l’a elle-même rappelé à juste titre durant la crise sanitaire, à présent sa famille s’y trouve confrontée. Courage »