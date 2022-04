Alain Corbin: «Aujourd’hui, on ne se repose plus: on bouge!»

Alain Corbin, 86 ans est un spécialiste de l’histoire des sensibilités. On lui doit des livres sur le désir masculin des prostituées (Les filles de noce), l’odorat et l’imaginaire social (Le miasme et la jonquille), le paysage sonore des campagnes (Les cloches de la terre), la perception du temps qu’il fait (La pluie, le soleil et le vent), les manières de jouir (Histoire des plaisirs), l’arbre et l’herbe comme sources d’émotion (La douceur de l’ombre et La fraîcheur de l’herbe), etc. Et voilà qu’il sort aujourd’hui une Histoire du repos. « L’Histoire me permet de voyager dans le temps et d’essayer de comprendre les époques », explique-t-il. « Je remarque d’ailleurs, à propos du repos, qu’on emploie peu ce mot aujourd’hui . On dit moins : “j’ai besoin de me reposer”, on dit plutôt : “j’ai besoin de me détendre, de décompresser, de me retrouver”. »