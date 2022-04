Quatre penalties manqués en 2022: Karim Benzema ne parvient pas à régler la mire (vidéos)

Pour une fois, le club merengue ne s’en est donc pas remis à KB9, qui a buté deux fois sur le gardien, mais à des buts de David Alaba (12e), Marco Asensio (45e) et Lucas Vazquez (90e+6).

Ce sont déjà les 3es et 4es tirs au but manqués par le Français en 2022, lui qui s’était loupé le 23 janvier dernier face à Elche et le 2 avril au Celta Vigo.

Benzema a tout intérêt à régler la mire avant les prochaines échéances en club mais également en sélection nationale…