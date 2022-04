Guerre en Ukraine: environ 5% des réfugiés ukrainiens ont trouvé un emploi en Belgique

Quelque 5 % des Ukrainiens chercheurs d’emploi ont trouvé un travail en Wallonie et en Flandre après avoir fui la guerre, selon les statistiques communiquées jeudi par les services de l’emploi régionaux Forem et VDAB. Les chiffres ne sont pas encore connus à Bruxelles, où un plan d’action destiné aux réfugiés ukrainiens est opérationnel depuis cette semaine.

Les taux d’insertion faibles pour le moment s’expliquent par les différences linguistiques mais également par les autres priorités qui s’imposent à ces nouveaux arrivants en Belgique, explique Thierry Ney, porte-parole du Forem. « On sait quelles sont les difficultés de ce public qui a fui la guerre, qui ne maîtrise pas nécessairement une des langues utilisées pour travailler en Belgique. Ils doivent aussi trouver un logement, sécuriser leur nouveau lieu de vie et s’occuper de la situation de leurs enfants avant d’essayer de s’insérer sur le marché de l’emploi. »

Le service wallon de l’emploi indique également avoir contacté les communes pour rappeler les démarches disponibles afin que les réfugiés bénéficient des services gratuits du Forem, notamment de traduction.

A Bruxelles, Actiris a par ailleurs lancé un plan d’action spécial pour le public ukrainien avec des guichets spécifiques et des séances d’informations dans leur langue. « Ils sont pris en charge via un point unique qui a été mis en place pour permettre aux Ukrainiens de connaître leurs droits et leurs devoirs, d’accéder à des chèques-langues et aux informations pour apprendre les langues de travail en Belgique », détaille le porte-parole, Romain Adam.