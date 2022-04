L’Afsca rappelle une épice pouvant contenir de la salmonelle

Les personnes qui ont acheté cette épice sont priées de ne pas la consommer et de la ramener au point de vente où elles l’ont achetée.

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) procède jeudi au rappel de cumin moulu, conditionné dans un emballage d’un kilo, de la marque Larissa. Ce produit pourrait contenir de la salmonelle.

Le retrait et le rappel de l’épice font suite à une alerte du réseau européen RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).