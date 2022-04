Amadou Onana : « J’ai les Diables Rouges dans un coin de ma tête »

Grand espoir de notre sélection nationale, Amadou Onana est aussi talentueux que discret. Le milieu de terrain défensif a fait une partie de sa formation en Allemagne, ce qui fait de lui un joueur parfois méconnu aux yeux du public belge. De passage au théâtre mythique du Forum de Liège, le Lillois revient sur son parcours et ses différentes motivations. Heureux d’être footballeur, il ne cache pas sa satisfaction. « Je fais le métier de mes rêves, je me suis toujours donné les moyens d’y arriver, donc je suis heureux. Le football aide aussi d’un point de vue financier, à moi mais aussi à toute ma famille, ça peut subvenir aux besoins de mes proches sur plusieurs générations ». Malgré une notoriété grandissante, l’ancien joueur d’Hambourg garde la tête sur les épaules et fait preuve d’une grande maturité malgré son jeune âge. « C’est dû à mon parcours, mon vécu, dans les rues de Dakar où tu dois grandir par toi-même. Puis à 15 ans tu quittes le foyer familial pour rejoindre un autre pays, tu dois apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture, prendre les décisions toi-même, car papa et maman ne sont plus là, donc forcément ça forge ».

Depuis ses débuts au Sénégal, ou il a grandi avec son grand-père à qui il doit tout, du chemin a été parcouru. « Quand je regarde mon parcours, je commence à jouer au foot dans les rues de Colobane à Dakar et je me retrouve maintenant à jouer face à Lionel Messi, je suis béni. Je n’ai pas le droit d’être malheureux. Je me dis que tout ce qu’on a fait, ce n’est pas pour rien même si on a essayé de nous casser, rabaisser, on a continué à se battre ». Motivé, il veut se surpasser sans cesse et être meilleur que les autres pour acquérir sa place sur le terrain et vivre une grande carrière, il l’assume, ce n’est que le début. « Je veux être la meilleure version d’Amadou Onana possible, je veux exploiter mon potentiel au maximum, à 110% quitte à déranger, je suis obsédé par le travail et la réussite. » Il conclut avec un message positif. « Il faut vivre la vie un maximum, car le temps est compté, il conditionne nos vies tous les jours, on en est tous dépendant donc vivez vos vies sans regret et donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves. »