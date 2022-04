Marine Le Pen s’exprime pour la première fois après le débat présidentiel

Au lendemain d’un débat musclé, les deux finalistes de la présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont repartis sur le terrain jeudi pour mobiliser leurs troupes et tenter de convaincre les indécis pour l’avant-dernier jour de la campagne.

Elle ajoute qu’elle souhaitait faire comprendre au peuple français « la vision qu’est la mienne, les mesures concrètes que je veux mettre en œuvre ».

« Si les Français me font la confiance et m’élisent dimanche, je serai la présidente du régalien et du quotidien. Et je crois que c’est ce qu’ils attendent. »