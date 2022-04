Le patron de Ryanair réagit à la grève de trois jours en Belgique: «Totalement irresponsable»

Il accuse les syndicats chrétiens francophone CNE et flamand ACV Puls de ne pas répondre aux propositions de la compagnie et de privilégier l’arrêt de travail.

La grève du personnel de cabine Ryanair basé en Belgique, prévue de vendredi à dimanche, est « irresponsable » et met en difficulté les négociations à propos de la nouvelle convention collective sur les salaires et les primes, regrette jeudi Eddie Wilson, le CEO de la compagnie Ryanair (et non du groupe, dirigé par Michael O’Leary), interrogé par l’agence Belga.

Vendredi dernier, les syndicats ont annoncé une grève des membres du personnel de cabine de Ryanair travaillant aux aéroports de Zaventem et de Charleroi ces 22, 23 et 24 avril. Ils justifient cette action par l’échec des négociations autour d’une nouvelle convention collective sur les salaires et les primes du personnel de cabine. Un tiers des vols Ryanair programmés vendredi ont été annulés à Brussels Airport mais, selon la compagnie, plus de 50 % du service devrait néanmoins être assuré à Zaventem et Charleroi.