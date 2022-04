L’asperge wallonne veut recevoir la reconnaissance qu’elle mérite

La saison des asperges est ouverte ! Pour défendre la production wallonne de ce légume printanier, seize producteurs se sont réunis sous le label « Asperges de Wallonie ». Objectif : mettre en avant la qualité de leur produit et peser plus lourd face à la concurrence étrangère.

Pour les papilles de nombreux consommateurs, l’asperge est le légume printanier par excellence. Les supermarchés n’attendent cependant pas que qu’elle pointe le bout de son nez chez nous pour en proposer à la vente. Bien avant celles dont Malines a fait la réputation, des asperges en provenance du Pérou ou de Chine s’installent sur nos étals. Ce légume occupe pourtant une place grandissante dans le secteur maraîcher wallon, mais il reste encore trop peu connu. Pour lui permettre d’acquérir ses lettres de noblesse et concurrencer les asperges du bout du monde, seize producteurs wallons se sont regroupés sous le label « Asperges de Wallonie », élaboré en collaboration avec l’Interprofession Fruits et Légumes de Wallonie (IFEL-W) et le Centre interprofessionnel maraîcher (CIM). « Nous nous sommes inspirés d’un système qui a fait ses preuves en Alsace », confie Grégoire Baert, maraîcher aux Jardins de Mimie, entre Houyet et Ciney, en province de Namur, et membre de ce groupement.