Marine Le Pen accuse Macron d’avoir été arrogant pendant le débat: le président réagit

Au lendemain d’un débat musclé, les deux finalistes de la présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont repartis sur le terrain jeudi pour mobiliser leurs troupes et tenter de convaincre les indécis pour l’avant-dernier jour de la campagne.

À lire aussi Présidentielle 2022: la presse française donne un léger avantage à Macron à l’issue du débat

Les deux rivaux ont choisi de se rendre dans des régions populaires – Seine-Saint-Denis et Hauts-de-France – pour mieux répondre, à trois jours du second tour à la préoccupation numéro un des Français, le pouvoir d’achat, frappé par les répercussions de la guerre en Ukraine sur les prix de l’énergie et de l’alimentation.