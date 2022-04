«Déjà vu»: Quand le conspirateur crie au complot

Interdit de réseaux sociaux depuis près d’un an, Donald Trump n’a plus le loisir de régaler la toile de ses saillies et vitupérations. Il ne faudrait cependant pas déduire de ce silence numérique forcé qu’il est désormais inactif ou résigné.

Comme le révèle un récent article du New York Times, quinze mois après avoir vainement tenté de faire invalider le résultat de l’élection présidentielle depuis l’intérieur et l’extérieur du Capitole – ce qui lui vaut d’être accusé d’avoir participé à une « conspiration criminelle pour frauder les Etats-Unis », selon un document judiciaire soumis le 3 mars dernier à une cour de district de Californie –, il a donné ordre à ses avocats de continuer le combat au niveau de différents Etats stratégiques.