Le Borussia Dortmund ira au Bayern sans ses Diables, ni son gardien

Le « Rekordmeister » a l’occasion de remporter à cette occasion son 10e titre de champion d’Allemagne consécutif. Les Borussen ne disposeront pas de tous leurs éléments à l’Allianz Arena.

Jeudi, c’est le gardien de but Gregor Kobel, qui souffre d’un ligament et sera indisponible « une ou plusieurs semaines », qui a dû renoncer, a annoncé jeudi le coach Marco Rose. Cette absence s’ajoute à celles de Giovanni Reyna, Mats Hummels, Donyell Malen, Mahmoud Dahoud et des trois Diables Rouges : Thomas Meunier, Axel Witsel et Thorgan Hazard. Par ailleurs, Dan-Axel Zagadou et Marius Wolf sont très incertains.