La présidentielle 2022 en images, J-3: Marine Le Pen à la rencontre des transporteurs

Les deux finalistes de l’élection présidentielle française, le sortant centriste libéral Emmanuel Macron et son adversaire d’extrême droite Marine Le Pen, ont retrouvé jeudi le terrain pour les 48 dernières heures de campagne, au lendemain de leur débat télévisé tendu.

A trois jours du second tour, pour lequel le report des voix des électeurs de gauche est crucial, tous deux ont choisi des déplacements dans des régions populaires, en réponse à la première préoccupation des Français, le pouvoir d’achat.

Marine Le Pen était dans les Hauts-de-France, où elle est arrivée en tête. Après un arrêt à la mi-journée à Roye, où elle s’est présentée comme la candidate de la « France qui travaille », face à des transporteurs (photo) déplorant la hausse des prix des carburants, elle tiendra dans la soirée son dernier meeting de campagne à Arras.

Emmanuel Macron s’est rendu dans l’après-midi à la périphérie de Paris, en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de la métropole qui a voté pour le candidat de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon à plus de 49 %, pour parler des « logements insalubres et de la rénovation urbaine ».